Надавали копняків і заплювали: з’явилося відео "коридору ганьби" для Крисіна

До Крисіна підбіг натовп націоналістів, які по черзі почали плювати в нього, трохи пізніше "посипались" копняки.

Звинувачуваному у катуванні і причетності до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну влаштували "коридор ганьби" на виході з Дарницького райсуду Києва.

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Відповідний відеозапис зробив кореспондент "Української правди".

На самому виході з суду Крисіна зустріла прокльонами мати Веремія. Потім він у супроводі поліцейського в штатському близько кварталу пройшов без перешкод. Активісти просто йшли поруч і вигукували в бік Крисіна лайки.

Після цього, на перехресті, до Крисіна підбіг натовп націоналістів, які по черзі почали плювати в нього, трохи пізніше "посипались" копняки. Крисін мляво намагався просити їх не робити цього. З натовпу також лунали заклики припинити розправу.

У цей момент біля Крисіна з'явився поліцейський у формі, проте він ніяк не захищав чоловіка. Це робив невисокий полісмен у штатському, який вів Крисіна з самого початку.

Зрештою Крисіна посадили до автобуса, і той поїхав.