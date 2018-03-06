За вибухи в Дніпрі у 2012 році терористам присудили 12 років за ґратами, які вони не відсидять (відео)

Напередодні Євро-2012 в Дніпрі на зупинках один за одним пролунали вибухи, поранень зазнали кілька десятків людей, від іншого вибуху у місті загинув перехожий.

Двом "дніпропетровським терористам" присудили 12 років за ґратами.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, чоловіки у 2012 році влаштували вибухи в центрі міста. Їх визнали винними у скоєнні терактів в Дніпрі, Харкові та Запоріжжі. Та вже цієї осені засуджені можуть вийти на волю за законом Савченко, за яким рік в СІЗО прирівнюється до двох в тюрмі, бо провели в слідчому ізоляторі шість років.

Напередодні Євро-2012 в Дніпрі на зупинках один за одним пролунали вибухи. Підривники вимагали від держави 3,5 мільйона доларів. Тоді поранень зазнали кілька десятків людей. Від іншого вибуху в Дніпрі загинув перехожий.

Засуджені вирок не оскаржуватимуть. Прокуратура ще вагається і каже, що жодної політики в цих підривах не було.