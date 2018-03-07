Також жителі області отримали Почесну грамоту Кабінету Міністрів України.

Сьогодні 13 жителів Житомирщини отримали ордени, почесні звання та відзнаки.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія нагородження відбулася на сесії обласної ради.

Вручили державні відзнаки голова облдержадміністрації Ігор Гундич та голова обласної ради Володимир Ширма.

Так, за даними прес-служби Житомирської облдержадміністрації, за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм указами Президента України жителі області отримали ордени:

Орден «За мужність» II ступеня – срібний призер Дефлімпійських ігор з волейболу Олег Антонюк;

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Орден «За заслуги» III ступеня – голова ГО «Пулинська спілка ветеранів Афганістану» Олександр Сахневич та срібний призер Дефлімпійських ігор з волейболу Ігор Завіруха.

Крім цього, жителям області присвоєні наступні почесні звання:

«Заслужений артист України» – артисту академічної хорової капели «Орея» Олександру Яремчуку;

«Заслужений вчитель України» – вчителю початкових класів Новоград-Волинської загальноосвітньої школи №7 Олені Романюк;

«Заслужений працівник промисловості України» – засновнику і директору приватного малого підприємства «Полісся» В’ячеславу Кашиці;

«Заслужений працівник освіти України» – начальнику відділу освіти Андрушівської райдержадміністрації Людмилі Ковальчук;

«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» –тренеру-викладачу з сучасного п’ятиборства обласної школи вищої майстерності Василю Толкач.

Також жителі області отримали Почесну грамоту Кабінету Міністрів України. Ці грамоти вручено завідувачу навчально-виробничої практики Малинського лісотехнічного коледжу Миколі Кудіну та члену ГО «Бойове братство Житомирщини» Ігорю Кузьменко.

Окрім цього, відзнаку Житомирської обласної ради «Честь і слава Житомирщини» отримала Надія Кирийчук - методист відділу освіти Черняхівської райдержадміністрації.