13 жителів Житомирщини отримали ордени, почесні звання та відзнаки

15:49, 07 березня 2018
Суспільство
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Нагородження жителів області / oda.zt.gov.ua

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія нагородження відбулася на сесії обласної ради.

Вручили  державні відзнаки голова облдержадміністрації Ігор Гундич та голова обласної ради Володимир Ширма.

Так,  за даними прес-служби Житомирської облдержадміністрації, за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм указами Президента України жителі області отримали ордени:

Орден «За мужність» II ступеня – срібний призер Дефлімпійських ігор з волейболу Олег Антонюк;

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Орден «За заслуги» III ступеня – голова ГО «Пулинська спілка ветеранів Афганістану» Олександр Сахневич та срібний призер Дефлімпійських ігор з волейболу Ігор Завіруха.

Крім цього, жителям області присвоєні  наступні почесні звання:

«Заслужений артист України» – артисту академічної хорової капели «Орея» Олександру Яремчуку;

«Заслужений вчитель України» –  вчителю початкових класів Новоград-Волинської загальноосвітньої школи №7 Олені Романюк;

«Заслужений працівник промисловості України» – засновнику і директору приватного малого підприємства «Полісся» В’ячеславу Кашиці;

«Заслужений працівник освіти України» – начальнику відділу освіти Андрушівської райдержадміністрації Людмилі Ковальчук;

«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» –тренеру-викладачу з сучасного п’ятиборства обласної школи вищої майстерності Василю Толкач.

Також жителі області отримали Почесну грамоту Кабінету Міністрів України. Ці грамоти вручено завідувачу навчально-виробничої практики Малинського лісотехнічного коледжу Миколі Кудіну та члену ГО «Бойове братство Житомирщини» Ігорю Кузьменко.

Окрім цього, відзнаку Житомирської обласної ради «Честь і слава Житомирщини» отримала Надія Кирийчук - методист відділу освіти Черняхівської райдержадміністрації.

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