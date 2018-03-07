Суд відправив сина заступника міністра освіти Ковтунця під нічний домашній арешт

Сина посадовця та його друзів підозрюють у здійсненні розбійного нападу.

Шевченківський районний суд м. Києва обрав підозрюваному у розбої сину першого заступника міністра освіти і науки України Володимира Ковтунця запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 21:00 до 6:00 наступного дня.

Читайте такожНа Житомирщині прооперували депутата, який намагався застрелитисяПро це УНІАН повідомила речник прокуратури м. Києва Надія Максимець.

"Третьому фігуранту кримінального провадження, якому було оголошено підозру в суботу, сьогодні Шевченківським районним судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 21 години до 6 ранку на час досудового розслідування, тобто на 2 місяці", - заявила вона.

На уточнююче питання, чи це йдеться про сина заступника міністра освіти, Максимець відповіла "так".

Водночас речник столичної прокуратури зазначила, що аналогічний запобіжний захід Шевченківський суд обрав ще одному фігуранту провадження.

Раніше повідомлялось, що сина заступника міністра освіти та його друзів підозрюють у спробі пограбування.

Дії усіх трьох нападників кваліфіковано за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений за попередньою змовою). Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.