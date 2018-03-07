Відеоблогер отримав "найкращу відповідь" від українського музиканта на запитання про Путіна (відео)

Український музикант вирішив просто помовчати після запитання про Путіна.

Фронтмен українського рок-гурту "Пошлая Молли" Кирило Блєдний дав інтерв'ю російському відеоблогеру Юрію Дудю.

Запис опублікований на YouTube-каналі "вДудь". Журналіст запитав: "Опинившись перед Путіним, що ти йому скажеш?". У відповідь музикант просто замовк.

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Автори ролика у коментарях пишуть, що це, можливо, "найкраща відповідь на запитання про Путіна".

Раніше скандальне інтерв'ю українського співака Івана Дорна російському журналісту Юрію Дудю викликало хвилю обурення в соцмережах. Так, артист заявив, що між Україною і Росією - просто "сварка", почав відхрещуватися від допомоги бійцям АТО, а також сказав, що обрав для "Нової хвилі" футболку з тризубом, щоб про його костюм ніхто "не смердів".