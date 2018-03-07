Вирішили не зволікати: 97-річний чоловік та 64-річна жінка одружилися в рамках проекту «Шлюб за добу»

Чоловік та жінка живуть разом вже давно, але одружитися вирішили тільки зараз.

В Івано-Франківську в рамках проекту «Шлюб за добу» сьогодні одружилися 97-річний чоловік та 64-річна жінка

Про це УНІАН повідомила директор комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.

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«Міська Ратуша стала свідком ще однієї неординарної події, - зауважила вона. – Сьогодні в рамках проекту «Шлюб за добу», оператором якого є комунальне підприємство «Центр розвитку міста та рекреації», одружилася найстарша пара. Нареченому 97 років, нареченій – 64. Бажаємо міцного здоров’я і кохання», – йдеться у повідомленні.

Чоловік та жінка повідомили, що живуть разом вже давно, але одружитися вирішили тільки зараз.