На Львівщині затримали чоловіка, який замовив убивство свого бізнес-партнера за $5 тисяч
12:41, 01 листопада 2014Суспільство
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Судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Затримання відбулося під час передачі грошей / Фото УНІАН
У Львівській області працівниками міліції під час передачі грошей затримано 31-річного жителя Львова, який за винагороду к сумі 5 тис. доларів замовив убивство свого бізнес-партнера.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, затримання відбулося під час передачі грошей.
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