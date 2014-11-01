На Львівщині затримали чоловіка, який замовив убивство свого бізнес-партнера за $5 тисяч

У Львівській області працівниками міліції під час передачі грошей затримано 31-річного жителя Львова, який за винагороду к сумі 5 тис. доларів замовив убивство свого бізнес-партнера.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, затримання відбулося під час передачі грошей.

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