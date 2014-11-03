"Соцкартки", що роздавали на псевдовиборах, виявилися шматком пластику з помилками (фото)

Як пише "Інформатор", отримати шматок пластику, що нібито гарантує соцгарантії, змогли не всі, а ті, хто отримали, залишилися розчарованими.

Місцеві жителі повідомляють, що в день виборів не було єдиної системи правил видачі "карток". Кожна виборча дільниця сама вирішувала, видавати конкретній людині карту або ні. На деяких ділянках видавали всім, на інших тільки пенсіонерам, а десь - не видавали зовсім.

Читайте такожЖителі окупованих бойовиками міст заявили про вимушену участь у псевдовиборах«На Гірницькому спочатку давали карти всім, потім через одного, потім взагалі картки закінчилися», - розповідає місцевий житель.

Карта позбавлена будь-яких засобів захисту від підробки і може бути виготовлена в будь-якому поліграфічному центрі. Крім того, текст, де описано "переваги", які вона надає, виявився з помилками:

Як повідомляв УНІАН, вчора в так званих "ЛНР" і "ДНР" відбулися псевдовибори. Західні країни і Україна заявили, що не збираються визнавати результати так званого волевиявлення жителів окупованої бойовиками частини Донбасу.