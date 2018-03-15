Постпред України в Раді Європи: РФ буде сіяти в Україні «передвиборчий гнів» через соцмережі та блогерів

На думку дипломата, українцям слід протиставити цьому контроль над емоціями та критичне мислення.

Росія готує новий масштабний інформаційний наступ на Україну у зв'язку з наближенням виборів, вважає постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба

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Про це йдеться у колонці Кулеби, опублікованій в журналі «Новое время». Дипломат зазначає, що хоча в Україні не прийнято посилатися на пропагандистські Russia Today та Sputnik, РФ і без цього контролює в Україні достатньо каналів впливу.

Основними засобами нового наступу, за його словами, будуть спільноти в соцмережах, блогери, експерти, гучні розслідування, обвинувачення та сенсаційні факти.

«Вони не будуть агітувати за російський порядок денний, а будуть різати суспільство на все більш тонкі шматки, щоб у нього не залишилося взагалі жодного цілісного порядку, що обєднує. Росія буде сіяти передвиборний гнів, щоб у підсумку пожати ослаблену державу і суспільство. На руку їй буде грати злість, що накопичилася у нас від потоків негативу в новинах, нездійснених очікувань, війни всіх проти всіх і навіть пошуку у всьому “руки Кремля», - зазначив Кулеба.

На думку дипломата, протиставити цьому можна лише «подоланий гнів, збалансовану оцінку своєї країни, контроль над емоціями і критичне мислення».

«Завдання українців на найближчі два роки зрозуміле — пручатися внутрішнім і зовнішнім спробам змусити нас у стані гніву зробити помилковий вибір. Занадто висока буде його ціна», - підсумовує автор.

Повну версію матеріалу читайте в свіжому випуску тижневика «Новое время страны» (15 березня 2018, №10).