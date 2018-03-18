До Генконсульства РФ в Харкові принесли опудало Путіна, біля дипустанови посилені заходи безпеки (фоторепортаж)

Навпроти будівлі консульства акцію протесту проводять близько 30 активістів ВО «Свобода», «Правого сектору» та «Національного корпусу».

У Харкові охорону Генконсульства Росії забезпечують близько 300 бійців Нацгвардії та працівників поліції.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Національної поліції в Харківській області, додаткові заходи безпеки пов’язані з відкриттям у генконсульстві на вулиці Максиміліанівська виборчої дільниці для голосування на виборах президента РФ.

За даними поліції, про проведення масових акцій під стінами консульства заявили кілька організацій.

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Рух транспорту вулицею Максиміліанівською перекритий. Працівники поліції перевіряють у перехожих документи і питають про мету візиту до консульства. Силовики вишикувалися по периметру території дипломатичної установи.

Навпроти будівлі консульства о 8.00 акцію протесту розпочали близько 30 активістів ВО «Свобода», «Правого сектору» та «Національного корпусу». Пікетувальники встановили намети, тримають партійну символіку, національні прапори. Безпосередньо перед входом до дипустанови люди залишили труну з опудалом президента РФ Володимира Путіна та стенди, на яких прикріплені плакати з написами "Хазяїн Кремля – загроза всій Європі", "Кохайтеся чорноброві, та не з москалями", "Росія = війна", "Вибори на крові".

Учасники акції наголошують, що перебуватимуть біля консульства до 20.00, до моменту закриття виборчої дільниці, і блокуватимуть усіх росіян, які з’являться для голосування.