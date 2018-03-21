У Миколаєві прощаються з льотчиком-героєм АТО Волошиним (фото)

Його поховають у Луганській області, звідки він родом.

У Миколаєві сьогодні прощаються із трагічно загиблим військовим льотчиком, учасником АТО та керівником місцевого аеропорту Владиславом Волошиним.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, церемонія прощання проходить у ритуальній залі Миколаївського бюро судово-медичної експертизи.

Провести в останню путь Волошина прийшли сотні містян, представників різноманітних громадських організацій, активісти, колеги загиблого, представники обласної та міської влади.

Загиблого поховають у Луганської області, звідки він родом.

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Як відомо, ЗМІ оприлюднили телефонну переписку Волошина, в якій йдеться, що він хотів писати заяву на звільнення, але голова ОДА продовжив йому контракт, також в.о. керівника аеропорту писав, що у нього є "суїцидальні настрої".

18 березня повідомлялося, що у Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби здійснив 33 бойових вильоти.

З армії звільнився через сімейні обставини. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.