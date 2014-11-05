У Севастополі заборонили кінопрем'єру, щоб «не тривожити кістки Пушкіна і Лермонтова»

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає Крим. Реалії.

"Показ категорично заборонив заступник губернатора Олександр Пушкарьов. Він, не бачачи жодного кадру, сказав, що нікому не дозволить тривожити кістки Пушкіна і Лермонтова, переписувати історію і знімати те, чого не було", - заявив виконавчий директор фільму Микола Александров.

За його словами, домовитися про оренду не вдалося і з керівництвом комерційних кінозалів. Прем'єрний показ картини відбудеться в Сімферополі, в кінозалі бізнес-центру "Космос".

За сюжетом фільму, знятого режисером Денисом Банниковим в Севастополі, Росія перемагає в Кримській війні, а Пушкін і Лермонтов залишаються живими до середини XIX століття і, на замовлення імператора Миколи I, який продовжує правити Росією, готують матеріали для офіційної історії дому Романових.

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16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали дане голосування і вважають, що Крим Росія анексувала.