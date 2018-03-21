Соціологічне дослідження: кожен третій українець є потенційним емігрантом (відео)

Головною причиною міграційного настрою є невеликі статки.

Третина українців хочуть жити і заробляти за кордоном, найчастіше в Німеччині, Польщі, США та Канаді.

Про такі настрої і надії українців розповіли соціологи, йдеться в сюжеті ТСН.

Головною причиною міграційного настрою є невеликі статки. За кордоном українці бачать перш за все добробут. Якщо шанси отримати роботу в Німеччині чи Америці сумнівні, то польський ринок праці надає безліч вакансій для українців. Вітчизняні роботодавці відчувають дефіцит робочих рук, але конкурувати по зарплаті не можуть. Після запровадження безвізу аграріям стало важче знайти персонал. Кожен десятий українець або має родичів, які працюють за кордоном, або сам тимчасово працював за межами України – саме в таких родинах сильні еміграційні настрої.

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Соціологи пояснюють, що третина готових виїхати за кордон – це радше декларація, ніж реальні кроки в цьому напрямку, бо вивчати мову, закони, інтегруватися в нову культуру хочуть далеко не всі. Тому взяти валізи і переїхати готові в рази менше українців, ніж декларують це. "Ми б хотіли житии, як в Німеччині, Великобританії чи США. Але насправді ми б хотіли жити в Україні так, як живуть ті країни", - таким є дійсно домінуючий настрій у суспільстві.

Незважаючи на міграційні настрої, 65% відсотків опитаних, попри все, хочуть залишатися в Україні. І цей процент зростатиме, коли кожен бачитиме Україну місцем проживання своїх дітей.