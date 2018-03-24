У Чернівцях батьки померлого немовляти звинуватили лікарів у бездіяльності (відео)

Журналісти з'ясували, що це була вже шоста смерть маляти, яке народилася в цьому пологовому лише за останній місяць.

Дівчинці раптово стало зле на другий день після народження, і це були вихідні. Медики порадили чекати до понеділка. Коли батьки відвезли доньку в іншу лікарню, було запізно. Вона померла в реанімації.

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ТСН з'ясувала, що це була вже шоста смерть маляти, що народилася в цьому пологовому лише за останній місяць.

У сюжеті йдеться, що дівчинка народилася передчасно - на 33-му тижні, але пологи пройшли нормально.

Після того, як дитині почало ставати гірше, батьки звернулися в лікарню, але лікарі не могли поставити діагноз і запропонували почекати, пославшись на вихідні і відсутність потрібних спеціалістів.

Тоді батьки звернулися до лікаря з іншого медзакладу. Там дитину вирішили госпіталізувати. Лікарі сказали, що дитина була у важкому стані. Причина смерті - запалення легенів.

Батьки померлого немовляти звинувачують лікарів у тому, що вони занесли дитині інфекцію і в недбалості.

У лікарні випадок не коментують.

Батьки ж написали заяву в поліцію, там відкрили слідство і проводять експертизу.