ОБСЄ: З листопада переселенці у Лисичанську отримують тільки хліб - без "додаткової їжі"

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі повідомляє, що внутрішні тимчасові переселенці в Лисичанську Луганської області з 1 листопада забезпечуються тільки хлібом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ, відповідно до котрого моніторингова місія 4 листопада відвідала транзитний центр, де перебувають внутрішньо переміщені особи в Лисичанську, місті, яке контролюється українськими силами.

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Під час спілкування з групою переміщених осіб, вони повідомили, що “починаючи з 1 листопада вони отримують тільки хліб, яким забезпечуються українським Червоним Хрестом і що інша додаткова їжа їм не надається”.

Разом з тим місія відзначає, що деякі з них повідомили, що мають труднощі з харчуванням родин.

При цьому один зі співрозмовників зазначив, що в районній адміністрації йому порадили знайти житло, оскільки транзитний центр, який фінансується урядом, є тимчасовим.

Також повідомляється, що відповідно до постанови уряду №505, тимчасово переміщені особи мають право на допомогу держави в оренді квартир.