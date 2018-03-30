Черги по закордонні паспорти не зникли, є новий спосіб поскаржитися

12:32, 30 березня 2018
Суспільство
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Черги по закордонні паспорти зберігаються, є новий спосіб поскаржитися / фото УНІАН

Клопотання щодо оформлення закордонного паспорта можуть подати ті, хто ніяк не отримає закордонний паспорт через "технічну неспроможність виробника персоналізувати закордонні паспорти в умовах підвищеного попиту", інформує відомство, пише Українська правда.

"З початку 2018 року в Україні було оформлено та виготовлено близько 1,4 млн закордонних паспортів. Проте у черзі на персоналізацію на поліграфкомбінаті "Україна" досі залишається близько 675 тисяч документів", – зазначає Міграційна служба.

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"Якщо строк видачі документа минув і паспорт не персоналізовано на поліграфкомбінаті "Україна", міграційна служба направляє звернення підприємству-виробнику для подальшого розгляду", – зазначається у повідомленні.

Міграційна служба нагадує, що "будь-які пропозиції від будь-яких посередників щодо надання послуг з "прискорення" оформлення закордонних паспортів є незаконними.

Інформацію про таких "посередників" міграційна служба передає до Нацполіції.

Черги по закордонні паспорти зберігаються / фото Українська правда

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Теги: #ДМС#міграційна служба#закордонний паспорт#закордонний паспорт оформлення