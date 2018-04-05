Адвокат стверджує, що не чув заяв Бубенчика щодо вбивств "беркутівців"

Захисник закликав журналістів бути уважнішими.

Адвокат Ігор Коржук стверджує, що не чув заяв свого підзахисного активіста Євромайдану Івана Бубенчика щодо вбивств «беркутівців».

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат сказав після вручення його підзахисному нової підозри, відповідаючи на запитання журналістів, чи правду Бубенчик говорив раніше, коли стверджував, що вбивав «беркутівців» під час Революції гідності.

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“Мені невідомо про такі його заяви. Відверто таких прямих заяв не бачив. Тому я не можу цього коментувати”, - сказав адвокат.

“Якщо ви уважно подивитеся, я таких коментарів не бачив. Якщо відверто уважно, будьте уважніші, читайте, слухайте уважно”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня у ГПУ заявили про вручення підозри Бубенчику. Йому інкримінували вчинення злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Активіста підозрювали у вчиненні 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві вбивств працівника правоохоронного органу і військовослужбовця внутрішніх військ, а також у замаху на вбивство військовослужбовця у зв’язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку.

Сьогодні, 5 квітня, у Печерському райсуді Києва заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська відкликала клопотання про застосування до Бубенчика запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вона також повідомила, що кваліфікація підозри, яку висунуто активісту, є недостатньо обгрунтованою.

Ввечері Бубенчику вручили нову підозру, в якій вже не йдеться про вчинення умисного вбивства.

Адвокат заявив, що прокуратура поки не клопотатиме про обрання Бубенчику запобіжного заходу.