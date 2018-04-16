Холодницький вирішив піти у відпустку - Луценко

Наразі САП керує перший заступник глави відомства, повідомив генпрокурор.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вирішив піти у відпустку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив в коментарі журналістам у Національній академії прокуратури України у Києві.

Читайте такожЛуценко не бачить підстав для кримінального переслідування Холодницького

«Назар Іванович Холодницький був у мене. Ми спілкувалися з цієї ситуації. Він прийняв рішення піти на певний час у відпустку, при цьому гарантуючи, що він напише свої пояснення або дасть їх в усному порядку, тобто буде співпрацювати з КДКП (Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів – УНІАН)», - заявив він.

За словами генпрокурора, КДКП має три варіанти дій: «відмовити нам (керівникам ГПУ та НАБУ Юрію Луценку та Артему Ситнику – УНІАН) у нашій заяві, задовольнити її і накласти на Холодницького покарання, таке яке пропонують заявники – зняти з роботи, тобто найвищий ступінь дисциплінарного стягнення, або оголосити догану, що також є теоретично можливим».

Також Луценко зауважив, що наразі САП керує перший заступник глави відомства. Луценко пояснив, що «Холодницький поєднує дві «іпостасі»: він є керівником САП, і в цій «іпостасі» його може заміняти його перший заступник, але він ще є заступником генпрокурора, і в цій «іпостасі ні один із його підлеглих бути не може».

За словами генпрокурора, повноваження Холодницького як заступника генпрокурора частково взяв на себе сам Луценко, оскільки, згідно із законом, його заступники чи будь-хто інший з ГПУ не має права виконувати цю роботу.

Луценко відзначив, що на час відсутності Холодницького, генпрокурор може підписувати підозри про скоєння злочинів адвокатам у провадженнях САП і змінювати склад групи прокурорів.

«Але є маса функцій, які за відсутності керівника САП не можу виконувати навіть я (генпрокурор – УНІАН), згідно із законом це мені імперативно заборонено», - зауважив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, у березні в ЗМІ з'явилась інформація, що Холодницький готується подати у відставку після Великодніх свят.

Крім того, деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Керівник САП пізніше підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий.

27 березня генпрокурор Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницького.

30 березня Луценко заявив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Керівник САП повідомив, що відмовився надавати зразки голосу співробітникам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.

Холодницький зазначив, що провадження проти нього зареєстровано за статтею ККУ про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до дачі показань.

4 квітня на своєму офіційному Youtube-каналі НАБУ опублікувало фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій у робочому у кабінеті Холодницького, а саме - дані, добуті з допомогою прослуховуючого пристрою.