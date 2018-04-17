У Чернігові жінка затримала грабіжника й утримувала його до приїзду поліції

Жінка зізналася, що їй страшно не було, ймовірно, затримання чоловіка, який образив молоду дівчинку, відбувалося під дією адреналіну.

У Чернігові сьогодні місцева жителька затримала чоловіка, який викрав сумку в іншої жінки, й утримувала його до приїзду поліції.

Про це повідомили у секторі комунікацій ГУ НП в області.

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Згідно з повідомленням, Наталія Понуренко, відвівши сина до спортивної школи, побачила чоловіка із жіночою сумкою, який утікав, а за ним бігла дівчина. Жінка схопила втікача. Він пручався, розірвав одяг, щоб вирватися, але вона втримала зловмисника за ремінь. Спочатку перехожі не звертали уваги на інцидент, а потім жінці допомогли чоловіки.

Понуренко зізналася, що їй страшно не було, ймовірно, затримання чоловіка, який образив молоду дівчинку, відбувалося під дією адреналіну. Адже на неї також колись напав невідомий, але тоді грабіжника знайти не вдалося.

Чернігівська поліція висловила подяку Понуренко, а місцеві медіа назвали її суперматусею.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж), що карається арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до чотирьох років.