У Молдові затримували "інструкторів" з Придністров'я, які співпрацювали з бойовиками на Донбасі

Водночас, дипломат не уточнивкількість придністровських найманців, яких було затримано.

Посол Молдови в Україні Руслан Болбочан заявляє, що в його країні завдяки співпраці та обміну інформації з українськими спеціальними органами були затримані "інструктори" з невизнаного Придністров'я, які співпрацювали з бойовиками на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат повідомив під час панельної дискусії «Пастки Придністровського врегулювання: як їх уникнути?».

Зокрема, він прокоментував інформацію про роботу так званих "інструкторів" з Придністров'я на території окупованого Донбасу.

"В останній час є дуже високий рівень діалогу між Молдовою і Україною. Це сприяє дуже тісній взаємодії та міжвідомчій взаємодії як представників прикордонних та митних служб наших країн, так і представників спеціальних органів наших країн. І не секрет, що ці так звані "інструктори" були затримані - деякі з них, і на території Кишинівського аеропорту, і в інших пунктах, а далі, відповідно з нашим законодавством", - сказав Болбочан.

Проте, на прохання кореспондента УНІАН він відмовився уточнити можливу кількість таких затриманих осіб, і як часто такі затримання відбуваються.

При цьому, спеціальний представник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський, говорячи про найманців з Придністров'я, які з'являються на Донбасі, зазначив, що порушував це питання перед так званим «президентом» Придністров'я Вадимом Красносельським.

"Я його запитував, сказав прямо, що є інформація: ловлять ваших людей з Придністров'я на Донбасі. І якщо так буде продовжуватися, то наша позиція ще жорсткішою стане у розмовах з вами", - зауважив Крижанівський.

"Часи зараз не найкращі з огляду на російську агресію, але якщо звідти (з Придністров’я – УНІАН) ще буде її сприяння агресору, то відповідно, наша позиція стане ще жорсткішою. Тому давайте, кажу йому, щось з цим робити. На що мені було сказано, що вони роблять все можливе, щоб такі найманці не з'являлися на території України в лавах агресора", - повідомив Крижанівський.

За словами українського дипломата, така розмова була досить відвертою.

"І я отримав запевнення досить такі чіткі, що такого бути не може і не буде. Бути не може - це одне, я сказав, що воно вже є, але на майбутнє дуже його попередили, щоб цього не було", - додав спецпредставник України з придністровського врегулювання.