У Полтавській області браконьєри вбили директора лісгоспу, протаранивши його авто

Про це сьогодні повідомила прес-служба Держлісагентства. За їх даними, загиблий, разом із головним мисливствознавцем Андрієм Мосійчуком, оглядаючи території на службовій «Ниві», несподівано виявили браконьєрів, що рухалися на джипі.

Невідомі особи, які полювали на мисливську дичину, аби не попастися, спровокували зіткнення двох автомобілів. Внаслідок сильного удару директор ДП «Лубенського лісгоспу» Тарас Охріменко загинув на місці події, головному мисливствознавцеві на щастя вдалося врятуватися. Зараз потерпілий із травматичними пораненнями перебуває у лікарні. Зловмисники залишилися неушкодженими, лише водій джипу отримав тілесні пошкодження.

Наразі з’ясовуються усі обставини інциденту. Правоохоронними органами ведеться досудове розслідування.

Читайте такожМіліція затримала 11 громадян, які незаконно проникли в зону відчуження на полювання «Зважаючи на цей трагічний випадок потрібно посилити в області рейдові бригади працівниками Міністерства внутрішніх справ, екологічної інспекції. Щоб спільно з правоохоронцями проводити охорону державного лісового фонду»,- зазначив Юрій Тараненко начальник Полтавського ОУЛМГ.

Лісівники всієї України висловлюють глибоке співчуття рідним і близьким покійного. На підтримку родини загиблого буде відкрито картковий рахунок, на який всі бажаючі зможуть перераховувати допомогу.

33-річний Тарас Охріменко усе своє життя присвятив лісовій галузі. Розпочав із посади мисливствознавця Лубенського держлісгоспу. Протягом п’яти років з 2005 по 2010 працював головним мисливствознавцем ДП «Лубенське лісове господарство», а з 2010 по 2011 рік був головним лісничим цього ж підприємства. Останніх три роки займав посаду директора ДП «Лубенське лісове господарство».