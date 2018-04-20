У Житомирі через реконструкцію насосної станції на два дні відключать водопостачання

Відключення міста від водопостачання заплановане з 23 години 20 квітня по 17 годину 22 квітня.

У Житомирі на два дні відключать водопостачання через реконструкцію насосної станції.

Про це повідомляє прес-служба КП «Житомирводоканал».

«У зв’язку з реконструкцією насосної станції другого підйому, а саме врізки нових насосів, в період з 23 години 20 квітня по 17 годину 22 квітня відбудеться відключення водопостачання міста Житомир. Також під час обмеження водопостачання відбудеться заміна засувок по місту, що зменшить можливість відключення води в подальшому», - йдеться у повідомленні водоканалу.

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У прес-службі зазначили, що ремонтні роботи допоможуть уникнути аварій у системі водопостачання у майбутньому.

Також після реконструкції обіцяють не обмежувати тиск у мережах міста після 23-ї години.

«Це необхідний крок для запобігання великої кількості аварій, підвищенню тиску в мережах міста після 23 години, економії електроенергії та кращої якості води», - говориться у повідомленні.