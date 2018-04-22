У Житомирі відновили водопостачання, відключене на два дні через реконструкцію насосної станції

Спочатку планувалося, що вода з'явиться у квартирах житомирян сьогодні о 17 годині.

Сьогодні у Житомирі відновили водопостачання, яке було відключене тимчасово через реконструкцію насосної станції.

Як повідомили УНІАН у КП " Житомирводоканал", з 23 години 20 квітня працівники цього підприємства працювали над врізкою нових насосів та заміною засувок по місту, тому водопостачання у Житомирі було тимчасово відключене і жителі міста користувалися водою, яку набрали заздалегідь.

Сьогодні водопостачання відновили, причому зробили це раніше, ніж планувалося.

«Відновлюємо водопостачання міста, поступово виходимо на режим», - написав сьогодні близько 11 години на своїй сторінці у Facebook директор КП «Житомирводоканал» Андрій Нікітін.

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Спочатку планувалося, що вода з'явиться у квартирах житомирян сьогодні о 17 годині. Наразі водопостачання у місті повністю відновили.

Як повідомляв УНІАН, водопостачання у Житомирі було тимчасово відключено на два дні.

Як повідомляла прес-служба КП "Житомирводоканалу", це відбулося через реконструкцію насосної станції.

Такі ремонтні роботи провели для того, щоб уникнути аварій у системі водопостачання у майбутньому, для економії електроенергії та покращення якості води.