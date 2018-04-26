Журналісти показали, як НСК "Олімпійський" готують до фіналу Ліги чемпіонів (відео)

НСК "Олімпійський" на фінал футбольної Ліги чемпіонів зможе прийняти 62 тис. вболівальників. Газон вже майже готовий, а за тиждень приїде інспекція УЄФА.

26 травня стадіон прийматиме фінал футбольної Ліги чемпіонів. Робітники стадіону перевіряють кожну деталь. А от роздягальні готуватимуть тільки після півфіналів. Бо ще не зрозуміло, чиї ж імена писати на шафках.

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Вже зараз "Олімпійський" готується до важливої спортивної баталії. Газон зараз удобрюють і поливають. Створюють полоси на полі. Візуальний стан газону зараз не ідеальний, але через два тижні він буде ідеальним.

Табло працює, дах не протікає - їх вже перевірили. Півтисячі камер будуть стежити за безпекою. Порушників можна буде вирахувати за лічені секунди.

Доведеться працювати над прес-ложею. Адже висвітлювати фінал Ліги чемпіонів приїде півтори тисячі журналістів.

Роздягальні поки не чіпатимуть, допоки не визначаться фіналісти.