У Харкові суд взяв під варту підозрюваного у скоєнні ДТП, в якій загинув відомий блогер і стрітрейсер

Водія заарештували на 60 діб без права внесення застави.

У Харкові суд взяв під варту водія позашляховика, підозрюваного у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди, в наслідок якої загинув відомий блогер і стрітрейсер.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Максима Блохіна, відповідне рішення Київський районний суд Харкова обрав сьогодні.

Читайте такожПодробиці загибелі відомого гонщика і блогера під Харковом: над винуватцем ДТП хотіли вчинити самосуд (фото, відео)«Суд обрав для 41-річного водія позашляховика Toyota Land Cruiser, який підозрюється у скоєнні смертельної ДТП на автошляху Харків – Старий Салтів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ДТП сталася 1 травня близько 17:20 на автошляху Харків – Старий Салтів. Внаслідок лобового зіткнення Chevrolet Corvette з позашляховиком Toyota Land Cruiser загинув 22-річний водій автомобіля Chevrolet Corvett. Пасажир авто – 22-річна жінка з чисельними травмами госпіталізована до лікарні. Наразі її життю нічого не загрожує.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування триває. Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні.