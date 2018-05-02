Під Харковом загинув відомий гонщик і блогер (фото, відео)

За свідченням очевидців, позашляховик вилетів на зустрічну смугу і напряму зіткнувся з "Шевроле". Удар був такої сили, що "Шевроле" фактично розтрощило.

На автодорозі неподалік від Кутузовки, що на Харківщині, загинув 22-річний гонщик і блогер Андрій Василенко, відомий під прізвиськом Amigos.

Про це йдеться в сюжеті програми "ТСН".

За свідченням очевидців, позашляховик вилетів на зустрічну смугу і напряму зіткнувся з "Шевроле". Удар був такої сили, що "Шевроле" фактично розтрощило. Її водій загинув на місці.

У соцмережах поширили інформацію, що загиблий - відомий у Харкові стрітрейсер. На місце аварії почали з'їжджатися його друзі і прихильники. Вони кажуть, що саме водій "Тойоти" і спровокував ДТП:

"Ленд Крузер" йшов на обгін. За словами чоловіка, якого обігнали, йшов під 200 кілометрів, вилетів на зустрічну і стався удар з корветом".

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На місці аварії - розгублений чоловік. Це - батько загиблого водія "Шевроле". Він каже, що син за кермом - з 13 років і, незважаючи на захоплення екстримом, був обережним водієм:

"З 13-14 років він їздив, водив. Він адекватний хлопець повністю, ні алкоголя, наркотиків. Сім'я залишилася без сина", - каже батько загиблої Микола Василенко.

На землі біля понівеченого автомобіля - букет білих троянд. Ці квіти Андрій, так звали загиблого, подарував своїй дівчині, йдеться в сюжеті. У день трагедії вони після сварки помирилися. І їхали за місто відпочити. Дівчина дивом вижила - її в шоковому стані доставили в лікарню. А ось водій "Тойоти" практично не постраждав. Як кажуть очевидці, він представлявся поліцейським і був нетверезий:

"Бігав, кричав, що він з органів, що йому все по барабану, що йому розбили машину за 100 тисяч доларів. Це його слова. Він випив - 100 відсотків", - стверджує очевидець Владислав Рибушкин.

"До співробітників поліції ця людина не належить. Можливо, в якихось інших органах, але це буде встановлено під час розслідування", - говорить начальник слідчого управління Головного управління Нацполиции в Харківській області Сергій Чиж.

Від огляду та проходження тесту на сп'яніння на місці водій "Тойоти" відмовився. На "швидкій" його доставили в диспансер. Але і там він навіть не вийшов з машини медиків. Розлючені друзі загиблого ледь не лінчували водія, і навіть не пускали до нього адвоката. Але після довгих переговорів люди домовилися з поліцією і пропустили адвоката. Від огляду водій знову відмовився. Тому його відправили на примусову здачу аналізів. Наразі чоловіка затримали. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 22 квітня, в результаті зіткнення позашляховика Lexus з автобусом БАЗ, 34-річний водій іномарки від отриманих травм загинув, водій маршрутки доставлений в лікарню.