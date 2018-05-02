Під Харковом загинув відомий гонщик і блогер (фото, відео)
На автодорозі неподалік від Кутузовки, що на Харківщині, загинув 22-річний гонщик і блогер Андрій Василенко, відомий під прізвиськом Amigos.
Про це йдеться в сюжеті програми "ТСН".
За свідченням очевидців, позашляховик вилетів на зустрічну смугу і напряму зіткнувся з "Шевроле". Удар був такої сили, що "Шевроле" фактично розтрощило. Її водій загинув на місці.
Тільки що бухий П...... на крузаке забрав життя товариша. Виїхав на зустрічну смугу, де переїхав корвет. Водій 200-го крузак виявився співробітником МВС ОДАРЧЕНКО ДМИТРОМ МИКОЛАЙОВИЧЕМ Цитую: МЕНІ ПО х... я співробітник мені нічого не буде... допомогу батькам Андрія: 5168 7423 5939 5500 Василенко Микола Вікторович
У соцмережах поширили інформацію, що загиблий - відомий у Харкові стрітрейсер. На місце аварії почали з'їжджатися його друзі і прихильники. Вони кажуть, що саме водій "Тойоти" і спровокував ДТП:
"Ленд Крузер" йшов на обгін. За словами чоловіка, якого обігнали, йшов під 200 кілометрів, вилетів на зустрічну і стався удар з корветом".
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На місці аварії - розгублений чоловік. Це - батько загиблого водія "Шевроле". Він каже, що син за кермом - з 13 років і, незважаючи на захоплення екстримом, був обережним водієм:
"З 13-14 років він їздив, водив. Він адекватний хлопець повністю, ні алкоголя, наркотиків. Сім'я залишилася без сина", - каже батько загиблої Микола Василенко.
На землі біля понівеченого автомобіля - букет білих троянд. Ці квіти Андрій, так звали загиблого, подарував своїй дівчині, йдеться в сюжеті. У день трагедії вони після сварки помирилися. І їхали за місто відпочити. Дівчина дивом вижила - її в шоковому стані доставили в лікарню. А ось водій "Тойоти" практично не постраждав. Як кажуть очевидці, він представлявся поліцейським і був нетверезий:
"Бігав, кричав, що він з органів, що йому все по барабану, що йому розбили машину за 100 тисяч доларів. Це його слова. Він випив - 100 відсотків", - стверджує очевидець Владислав Рибушкин.
"До співробітників поліції ця людина не належить. Можливо, в якихось інших органах, але це буде встановлено під час розслідування", - говорить начальник слідчого управління Головного управління Нацполиции в Харківській області Сергій Чиж.
Від огляду та проходження тесту на сп'яніння на місці водій "Тойоти" відмовився. На "швидкій" його доставили в диспансер. Але і там він навіть не вийшов з машини медиків. Розлючені друзі загиблого ледь не лінчували водія, і навіть не пускали до нього адвоката. Але після довгих переговорів люди домовилися з поліцією і пропустили адвоката. Від огляду водій знову відмовився. Тому його відправили на примусову здачу аналізів. Наразі чоловіка затримали. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу.
Як повідомляв УНІАН, у Львові 22 квітня, в результаті зіткнення позашляховика Lexus з автобусом БАЗ, 34-річний водій іномарки від отриманих травм загинув, водій маршрутки доставлений в лікарню.