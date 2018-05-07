У Харкові невідомі розгромили "Музей радянського періоду"

За даними голови організації, в офіс увірвалися близько 20 молодиків. Вони вибили двері та розгромили приміщення, де був обладнаний «Музей радянського періоду».

У Харкові розгромили офіс громадської організації «Трудова Харківщина», яка влаштовувала мітинг і ходу до 1 травня.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова «Трудової Харківщини» Павло Тищенко.

За його словами, сьогодні, 7 травня, близько 15:15 в офіс, що розташований в Палаці Праці, увірвалися близько 20 молодих людей. У цей час у приміщенні нікого не було, тож нападники вибили двері та розгромили приміщення, де був обладнаний «Музей радянського періоду».

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Тищенко зазначив, що ніхто не постраждав, збитки поки не оцінювалися, на місці працює поліція.

У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області УНІАН повідомили, що інформація про подію надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції сьогодні близько 16.35.

Чоловік повідомив, що група молодиків увірвалися до приміщення і розкидали речі. За адресою, вказаною у повідомлені, виїхала слідчо-оперативна група. Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. На даний час поліцейські здійснюють огляд місця події та опитують свідків.

1 травня близько 150 активістів «Трудової Харківщини» провели мітинг і ходу центром міста. Учасники заходу вимагали відставки влади.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві радикали напали на будівлю Росспівробітництва, в якій діти репетирували "Ревізора".