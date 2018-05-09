День перемоги у Житомирі: через прапор з написом "На Москву!" сталася сутичка (фото, відео)

Блакитний прапор з написом «На Москву!» принесли на урочистості громадські активісти.

У Житомирі під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні виникла сутичка через прапор з написом «На Москву!».

Як передає кореспондент УНІАН, сутичка виникла під час ходи від майдану Перемоги до Монументу Слави.

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За інформацією кореспондента, громадські активісти принесли на урочистості блакитний прапор з написом «На Москву!», який намагалися встановити на танк – пам'ятник на честь 20-річчя перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. Однак зробити це їм завадили правоохоронці. Після цього активісти з прапором приєдналися до урочистої ходи до Монументу Слави.

Згодом невідомий намагався вирвати прапор з рук активіста. Виникла штовханина і сутичка між ним та активістами. Після втручання правоохоронців вона припинилася. Учасники ходи успішно пройшли до Монументу Слави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 травня, у Житомирі відбулися заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема, в урочистій ході та в покладанні квітів до Монументу Слави взяли участь близько тисячі людей.