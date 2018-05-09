Отруєння дітей у Черкасах: 11 школярів переведені з реанімації до стаціонару

Діти перебувають у свідомості та почуваються задовільно.

11 школярів, які після отруєння на шкільній лінійці у Черкасах потрапили в реанімацію, переведені до стаціонару.

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Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 12:00 9 травня стан дітей стабілізувався, усі знаходяться у свідомості та почуваються задовільно. Із реанімаційного відділення 11 школярів переведено на стаціонар. Загалом у лікувальних закладах міста Черкаси перебуває 53 учня та 4 вчителів», - йдеться у повідомленні.

У ДСНС також зазначили, що головною версією отруєння наразі залишається локальне розпилення невідомої речовини.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня, під час лінійки у школі № 8 в Черкасах було зафіксовано випадок масового отруєння людей невідомою речовиною, внаслідок чого було госпіталізовано 53 дитини та двох дорослих. Загалом з симптомами отруєння звернулися 94 дитини. Всього на лінійці перебувало 424 учні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Перебуваючи у Черкасах, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що, за попередньою версією, у школі сталося локальне розпилення невідомої речовини.

За даними в. о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, станом на 19.00 в Черкасах внаслідок отруєння було госпіталізовано 56 осіб - 53 дітей і 3 дорослих, у реанімації перебували 11 дітей і 1 доросла.