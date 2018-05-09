Мер міста у Чернівецькій області поскаржився в СБУ на чиновницю, яка викинула квіти з-під пам’ятника в День примирення

Квіти з-під пам’ятника викинули на узбіччя дороги через годину після урочистих заходів з нагоди Дня пам’яті й примирення.

У Чернівецькій області міський голова Сокирян Василь Равлик сьогодні звернувся зі скаргою до правоохоронців на дії посадовців Сокирянської районної держадміністрації, які викинули квіти з-під пам’ятника загиблим на узбіччя дороги через годину після урочистих заходів з нагоди Дня пам’яті й примирення.

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Про це Равлик повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН. Він повідомив, що 8 травня у центрі міста Сокиряни відбулися урочисті заходи з нагоди Дня пам’яті й примирення, під час яких учасники бойових дій, ветерани та небайдужі жителі покладали квіти до пам’ятника.

«Через годину по завершенню урочистостей до мого заступника зателефонували жителі, і повідомили, що працівники відділу культури Сокирянської РДА забирають і викидають вінки і квіти від пам’ятників», - сказав мер.

Посадовець додав, що «такі дії вчинено працівниками відділу культури РДА на чолі з його начальником Горн Раїсою Антонівною».

За словами Равлика, про ці факти повідомлено Сокирянське відділення поліції та Службу безпеки України. «Вважаю це верхом цинізму, оскільки зазначені особи у такий спосіб осквернили пам’ять загиблих у другій світовій війні та зневажили живих ветеранів, які протягом урочистостей тричі покладали квіти до пам’ятників», - вважає міський голова.

Водночас чиновниця, яку мер звинуватив у інциденті, відмовилась коментувати ситуацію місцевим ЗМІ, заявивши про «фантазії міського голови». «Фантазії Равлика можна довго коментувати, але сьогодні я не маю часу і не хочу давати ніяких коментарів. Завтра я офіційно дам відповідь та розішлю усім газетам», - сказала Раїса Горн.