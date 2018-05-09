У "Нацкорпусі" заявили, що "Інтер" не відповів на вимоги пікетувальників

У партії заявляють, що сьогоднішнім пікетом проти антиукраїнської редакційної політики каналу "Національний корпус" не обмежиться.

Представники телеканалу "Інтер" не відповіли на вимоги пікетувальників- активістів партії "Національний корпус" та організації "Національні дружини" зняти з ефіру пропагандистський контент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив речник "Національного корпусу" Олександр Алфьоров.

"В першу чергу хочу наголосити, що жодної реакції каналу "Інтер" на вимоги, озвучені мітингувальниками, офіційно не було оприлюднено і навіть в неофіційний спосіб, тому ми не знаємо, чи зробили, чи не зробили редакторську правку замовники матеріалів, пов'язаних з цим концертом", - сказав Алфьоров.

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Тим часом, він додав, що аналітики партії уважно дивитимуться святковий концерт на "Інтері", що розпочався о 20.30, щоб виявити, чи був видалений із запису концерту пропагандистський проросійський контент.

"Наразі розпочався концерт... У нас є плани на будь-яку їхню відповідь. Тут не буде однозначної позиції "так" або "ні". Ми все одно маємо всі розуміти, що телеканал "Інтер" є засобом, який ретранслює Кремль", - заявив Алфьоров.

За його словами, зважаючи, що в Україні вже не перший рік триває війна, телеканал "Інтер" своєю редакційною політикою "намагається розколоти державу".

"План дій не один. На кожен крок каналу «Інтер» буде відповідна реакція... У нас є дуже багато планів. Насправді, від ступеня адекватності редакторської політики "Інтера" залежить і ступінь протидії їхнім абсолютно проросійським меседжам", - наголосив речник партії.

При цьому він відмовився уточнити деталі плану.

Окремо Алфьоров зауважив, що сьогоднішнім пікетом "Національний корпус" не обмежиться.

"Ми дивимося уважно концерт і аналізуємо їхню діяльність, й відповідно до цього будуть зроблені остаточні кроки", - сказав Алфьоров.

Він також додав, що активісти діють "виключно в межах правового поля" і "залишають за собою право діяти в межах громадського поля, як у 2013-2014 роках".

Як повідомляв УНІАН, зранку представники "Нацкорпсу" та "Національних дружин" почали пікетувати будівлю телеканалу "Інтер" на вул. Дмитрівській у Києві.

Станом на 19.30 біля будівлі перебували близько 100 пікетувальників.

Раніше у мережі з'явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги" на каналі "Інтер", в якому один з ведучих Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди. "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандальний уривок з концерту каналу "Інтер" до 9 травня, закликавши не розколювати суспільство.