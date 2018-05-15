Влада Вишневого під Києвом замість ветеранів роздала цінну землю собі - розслідування (відео)
13:49, 15 травня 2018Суспільство
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Гучна ідея виділити всім учасникам бойових дій землю перетворилася в чергову схему обману.
Військовий звернувся до журналістів за допомогою, в результаті вдалося викрити чергову корупційну схему
Програма "Гроші" допомогла українському військовому викрити корупційну схему навколо елітної землі під Києвом. Земельні ділянки в селі Вишневому, біля якого знаходиться елітне котеджне містечко "Золоче", на вагу золота - їхня ціна піднімається до 40 тисяч доларів за десять соток.
Місцева влада роздала землю своїм родичам і колегам, а от для українського бійця з багатодітною сім'єю, який воював на Сході, ділянки не знайшлося. Гучна ідея виділити всім учасникам бойових дій землю перетворилася в чергову схему обману вартістю близько мільйона доларів.
Як повідомляв УНІАН, прокуратура розслідує виділення АТОшникам землі на кладовищі у Запорізькій області.
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