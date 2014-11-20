У Тернополі почали встановлювати безкоштовний Wi-Fi в усіх тролейбусах міста
У Тернополі почали обладнання усіх тролейбусів міста безкоштовним доступом до мережі Інтернет через Wi-Fi.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради Тернополя, на ці цілі сьогодні на засіданні виконкому комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» виділено 77 тис. грн.
За даними прес-служби, безкоштовний доступ до всесвітньої мережі у всіх тролейбусах міста буде забезпечено до кінця року.
«Спільно з компанією «Інтертелеком» у місті реалізовуємо ініціативу впровадження у тролейбусах бездротового Wi-Fi. Нещодавно ми презентували Wi-Fi у кількох тролейбусах. Тернополянам сподобалось це нововведення, відповідно ми прийняли рішення встановити безкоштовний Інтернет у всіх тролейбусах», – зазначив міський голова Сергій Надал.
Він нагадав, що безкоштовний Wi-Fi працює уже декілька років у всіх парках Тернополя.
Як повідомляв УНІАН, на початку вересня у чотирьох тролейбусах Тернополя облаштували безкоштовний Wi-Fi.
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Про наявність у них безкоштовного Інтернету повідомляли відповідні наклейки при вході.
В підприємстві зазначали, що якщо дана ініціатива отримає схвальні відгуки, а також система не даватиме збоїв, то невдовзі безкоштовним доступом до Інтернету обладнають усі тролейбуси.