У Тернополі почали встановлювати безкоштовний Wi-Fi в усіх тролейбусах міста

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради Тернополя, на ці цілі сьогодні на засіданні виконкому комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» виділено 77 тис. грн.

За даними прес-служби, безкоштовний доступ до всесвітньої мережі у всіх тролейбусах міста буде забезпечено до кінця року.

«Спільно з компанією «Інтертелеком» у місті реалізовуємо ініціативу впровадження у тролейбусах бездротового Wi-Fi. Нещодавно ми презентували Wi-Fi у кількох тролейбусах. Тернополянам сподобалось це нововведення, відповідно ми прийняли рішення встановити безкоштовний Інтернет у всіх тролейбусах», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Він нагадав, що безкоштовний Wi-Fi працює уже декілька років у всіх парках Тернополя.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня у чотирьох тролейбусах Тернополя облаштували безкоштовний Wi-Fi.

Читайте такожУ Києві представили перший український електроавтобус

Про наявність у них безкоштовного Інтернету повідомляли відповідні наклейки при вході.

В підприємстві зазначали, що якщо дана ініціатива отримає схвальні відгуки, а також система не даватиме збоїв, то невдовзі безкоштовним доступом до Інтернету обладнають усі тролейбуси.