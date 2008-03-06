Госпсуд Києва залучив Газпром до розгляду справи УкрГазЕнерго

Господарський суд Києва залучив ВАТ «Газпром» (Росія) як третю сторону у справі про ліквідацію ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за позовом НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, таке визначення суд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Зокрема, «Газпром» залучили як третю сторону на стороні відповідача - «УкрГаз-Енерго».

Як зазначили адвокати «УкрГаз-Енерго», «Газпром» необхідно залучити як третю сторону в цій справі, оскільки створення «УкрГаз-Енерго» було обумовлено в угоді від 4 січня 2006 року між НАК «Нафтогаз України», ВАТ «Газпром» і «РосУкрЕнерго АГ» про врегулювання відносин у газовій сфері.

Крім того, суд залучив як другого відповідача в цій справі компанію «РосУкрЕнерго АГ» (Швейцарія).

Як повідомляв УНІАН, 3 березня член Наглядової ради «УкрГаз-Енерго» Андрій ГАЛУЩАК повідомив, що НАК «Нафтогаз України» звернувся з позовом до Господарського суду Києва з вимогою ліквідувати «УкрГаз-Енерго».

У цьому зв`язку А.ГАЛУЩАК зазначив, що ліквідація спільного підприємства ставить під сумнів можливість сплати компанією дивідендів за прибутком на держчастку. «Компанія, яку ліквідовано, не може сплачувати дивіденди своїм власникам», - сказав він.

Крім того, він додав, що в разі непогашення НАК «Нафтогаз України» в повному обсязі заборгованості перед компанією "УкрГаз-Енерго" вимушена буде враховувати взаємозаліком цей збиток у рахунок прибутку, який нараховано на держчастку. А.ГАЛУЩАК зазначив, що ця ситуація має стати предметом переговорів між «УкрГаз-Енерго», НАК «Нафтогаз України» та урядом.