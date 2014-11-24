60% населення Донбасу не вистачає їжі - дослідження

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Наталя Харченко в ході презентації оновленого дослідження потреб гуманітарної допомоги Донецької і Луганської областей, організованого Гуманітарним штабом Ріната Ахметова.

«Жителі Донбасу гостро потребують допомоги. Найкраще гуманітарна допомога на окупованих територіях надається продуктами харчування. Однак їх не вистачає. Необхідність є в крупах, молочних та м'ясних продуктах, олії, цукрі і консервах», - підкреслила Харченко.

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У той же час вона зазначила, що потреби в сезонних товарах, зокрема, в теплому одязі, білизні і так далі, не спостерігається. Оскільки люди живуть у своїх будинках і можуть забезпечити себе цією групою товарів.

Дослідження було проведено на замовлення гуманітарного штабу Ріната Ахметова і «Допоможемо ТБ» з 6 по 20 листопада 2014 року. У проекті оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів міст Донецької і Луганської областей. Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонного інтерв'ю, опитувалися особи у віці від 18 років.