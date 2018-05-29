"Зате з'явилася вентиляція": електричка "втратила" вікно по дорозі до Львова (фото)

Електричка "Здолбунів-Львів" втратила вікно під час роз'їзду із Хюндай.

У електрички, що прямувала за маршрутом Здолбунів-Львів, випало вікно під час роз'їзду з іншим потягом. Інцидент стався 25 травня.

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Про це у Facebook повідомив журналіст Олександр Рудоманов.

"Електричка Здолбунів-Львів втратила вікно під час роз'їзду із Хюндай. Хоча з іншого боку тепер є вентиляція у вагоні", - іронізує журналіст.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові біля кінцевої зупинки дотла згоріла маршрутка. У момент виникнення пожежі пасажирів у салоні автомобіля не було, тому обійшлося без жертв.