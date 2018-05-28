У Львові біля кінцевої зупинки вщент згоріла маршрутка (відео)

У момент виникнення пожежі пасажирів у салоні автомобіля не було, тому обійшлося без жертв.

Сьогодні, 28 травня, поблизу кінцевої зупинки на просп. Червоної Калини у Львові вщент згоріла маршрутка.

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Як повідомляє Zaxid.net з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій Львівської області, згорів автобус, що курсував за маршрутом №42.

"У момент виникнення пожежі пасажирів у салоні автомобіля не було, тому обійшлося без жертв. Машину було припарковано поблизу кінцевої зупинки. Коли на місце прибули пожежники, маршрутка практично вся була охоплена вогнем", – повідомили надзвичайники.

Пожежу ліквідували за 15 хвилин, однак вогонь повністю знищив автобус.

"Помітивши загоряння під капотом, водій маршрутки спершу сам намагався загасити пожежу, однак полум'я дуже швидко поширилося на увесь автобус. Причини займання наразі невідомі", - йдеться в повідомленні.

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