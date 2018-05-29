У Києві частково відновили постачання гарячої води

Без гарячого водопостачання у столиці залишаються майже 3 тисячі будівель.

У Києві відновили постачання гарячої води 1366 споживачам, із яких 1253 - житлові будинки, 21 - лікувальний заклад, 50 - дитсадки, 42 - школи та інші.

Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, інформує прес-служба КМДА.

Пантелеєв зазначив, що постачання гарячої води вдалося відновити шляхом підключення будинків до ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 замість районних котельних та станцій теплопостачання.

У зазначених споживачів, за словами Пантелеєва, вже проведені гідравлічні випробування мереж.

«Наразі 1336 споживачів міста Києва підключені до ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 замість районних котельних та станцій теплопостачання, де на сьогодні відсутнє газопостачання у зв’язку із відмовою НАК «Нафтогаз України» укласти договір із КП «Київтеплоенерго» на постачання природного газу. Саме тому, де існує технічна можливість, ми підключили будівлі до інших джерел теплопостачання – до ТЕЦ, на яких поки газопостачання не припинене», – пояснив Пантелеєв.

Читайте такожЦіле місто в Дніпропетровській області залишиться без водопостачання через борги

Разом з тим він додав, що у місті на сьогодні без гарячого водопостачання продовжують залишатись майже 3 тисячі будівель.

Коментуючи ситуацію з НАК «Нафтогаз», яка відмовилась укладати угоду з «Київтеплоенерго» на газопостачання без врегулювання питання заборгованості «Київенерго» за газ, Пантелеєв зауважив, що застосування статті 22 закону «Про теплопостачання», на якій наполягає НАК, як підстави для покладення газових боргів «Київенерго» на міське підприємство, є суперечливим.

«Розв’язання спору можливе або в процесі переговорів, або в судовій площині, однак поки ці процеси триватимуть споживачі не повинні залишатися без послуги. Адже в законі немає норми, яка дозволяла НАК не укладати угоду з КП і залишати споживача без послуги. Більше того, чинне законодавство гарантує безперервність у наданні комунальних послуг і передбачає перерву в постачанні гарячої води лише на час ремонтних робіт», – наголосив Пантелеєв.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2018 року влада столиці повідомила, що у восьми районах Києва ряд будинків залишиться без гарячої води до 1 червня. Як пояснили у мерії, припинення гарячого водопостачання пов’язано з передачею місту від «Київенерго» котелень, які були в управлінні компанії відповідно до угоди від 2001 року, термін якої завершується 30 квітня.

Читайте такожЗапасайтеся водою: "Київводоканал" попередив про масштабне відключення води

З 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго». Після переходу права управління виникло питання про укладення нових договорів на поставку газу з «Нафтогазом» і «Київгазом».

22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це, 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» відразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були накопичені «Київенерго».