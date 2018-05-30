Виставка української художниці увійшла в топ-11 головних культурних подій Нью-Йорка

Перша персональна виставка художниці Зінаїди триватиме в арт-центрі WhiteBox до 5 липня.

Американський портал Artnet News назвав в числі 11 головних культурних подій тижня в Нью-Йорку виставку української художниці Зінаїди "4.5.0.". Портал повідомляє, що виставка відкриється 1 червня в арт-центрі WhiteBox.

Згідно з повідомленням Artnet News, це перша персональна виставка Зінаїди в США. У фокусі виставки – образи і міфи, що оточують тематику жінки та жіночої ідентичності, які художниця черпає з української культурної спадщини.

Портал повідомляє, що назва виставки "4.5.0." – це код, раніше використовувався українськими військовими і означав "все спокійно"; пізніше ветерани АТО трансформували цей код побажання миру. Мета проекту – пошук об'єднуючої, сучасної ідентичності для України.

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Перша персональна виставка художниці Зінаїди триватиме в арт-центрі WhiteBox до 5 липня. На відкритті 1 червня також буде показаний перформанс "Калина" на основі фрагмента відео Зінаїди "Трансформація".

Окрім перформансу, в рамках виставки відбудеться презентація ARTREHUB – проекту, в рамках якого проводить художниця в Україні арт-реабілітаційні тренінги для учасників АТО і постраждалих під час конфлікту на Донбасі.

Арт-центр WhiteBox був відкритий в 1998 році в Нижньому Манхеттені (329 Broome Street). Позиціонується як "некомерційний художній простір".

Зінаїда – відома українська художниця, яка брала участь у групових виставках у Нью-Йорку і Маямі. "Я хочу, щоб мої роботи стали інструментом для створення позитивної уваги до України", – каже Зінаїда.