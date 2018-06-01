Незаконно засуджений у Криму український активіст Балух перебуває у тяжкому стані - ЗМІ

Балух оголосив голодування 19 березня.

В українського активіста Володимира Балуха, який 19 березня оголосив безстрокове голодування в СІЗО Сімферополя, тяжкий стан здоров'я.

Про це Крим.Реалії сказав архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

«Стан Володимира тяжкий. Як людина може почуватися через стільки днів голодування? Володимир перебуває у фізичному виснаженні. У нього немає сил. Під час судового засідання (31 травня) він постійно пив воду», - сказав Климент.

За словами адвоката Балуха Дмитра Дінзе, в підконтрольному Кремлю Роздольненському районному суді 31 травня сторона обвинувачення завершила надавати докази у справі Балуха.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року, заявивши, що на горищі його будинку були виявлені патрони і кілька тротилових шашок.

Адвокати та правозахисники активіста заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, яку активіст позначив, вивісивши прапор України у своєму дворі.

Балух засуджений до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також до виплати штрафу в розмірі 10 тис. рублів. 19 березня 2018 року на знак протесту проти такого вироку Балух оголосив голодовку. Після оголошення голодовки активіст лише п'є воду і чай.

19 травня Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що незаконно засуджений у тимчасово окупованому Криму український активіст Балух, який 19 березня оголосив голодовку, не голодує, а нібито «харчується за спеціальною схемою».