Російські військові продовжують перетинати український кордон – звіт ОБСЄ

Про це йдеться у щотижневому звіті місії ОБСЄ, оприлюдненому на сайті організації.

"Місія продовжує спостерігати за значною кількістю осіб у військовій формі, які перетинають кордон одночасно в обох напрямках (з Росії в Україну і навпаки)", - сказано в повідомленні.

Зокрема, за звітний період - з 20 по 26 листопада - спостерігачі бачили 590 осіб (переважно чоловіків і близько 10 жінок), які були одягнуті у військову форму.

Читайте такожБойовики обстріляли патруль ОБСЄ в Донецькій області"Ці особи перетинали кордон самостійно чи в групах від трьох до 10 осіб. Спостережна місія відзначила, що в цей період було більше груп, ніж це було зазвичай", - підкреслюється в повідомленні.

Також спостерігачі бачили декілька «казаків», яких ідентифікували за хутряними шапкам та розпізнавальними знаками.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що на території так званих “ЛНР” та “ДНР” перебувають 7,5 тис. російських військовослужбовців.