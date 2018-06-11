Власник українського онлайн-магазину розбив обличчя покупцю, який заявив, що придбав у нього крадений Amazon Kindle
29 травня маркетолог Роман Рибальченко придбав у онлайн-магазині Stylus.ua електронну книжку Amazon Kindle. Пристрій не вдалося прив'язати до аккаунту на Amazon: він перебуває в статусі "вкрадений/загублений".
Про це та подальше загострення конфлікту з продавцем Рибальченко розповів у Facebook. Його допис набрав уже більше 8 тисяч реакцій та 5 тисяч поширень. Обурені користувачі також залишають коментарі на сторінках Stylus.ua та його власника.
За словами Рибальченка, дзвінок до колл-центру українського магазину нічого не вирішив. Йому вдалося зв'язатися напряму із власником - Андрієм Карпюком, який перебував в Одесі на маркетинговій конференції. Їхня коротка зустріч завершилася тим, що Карпюк накинувся на Рибальченка.
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Як наслідок, лікарі наклали маркетологу два шви. Після огляду медиків йому ще потрібно буде повторно відвідати офтальмолога і перевірити сітківку ока.
Наразі потерпілий написав заяву до поліції, консультується з адвокатами та здійснює лікування. Він розповів ТСН, що у готелі відмовилися надати йому відеозаписи з камер спостереження.
У свою чергу, Карпюк у коментарі ТСН визнав, що "емоційно не стримався". Він звинуватив Рибальченка у тому, що той "хоче пропіаритися і заробити на цьому грошей".
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