Українці до сліз розчулили італійців зворушливою виставою про війну в Україні (відео)

Спочатку актори театру показували мирне життя в Україні, як хлопець і дівчина покохали один одного. одружилися і в них з'явилася дитина, передає Еспресо.ТВ.

Але ось почалася війна, яка принесла багатьом людям страждання і горе. І під час цієї війни головного героя поранили... Але у виставі все закінчується добре. Своєю майстерністю українці викликали визнання у журі і публіки і вийшли у фінал шоу.

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"Ми з України. Вибрали цю тему для вистави, тому що це наша дійсність", - сказав журі один з учасників театру.