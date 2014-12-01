Українці до сліз розчулили італійців зворушливою виставою про війну в Україні (відео)
01:16, 01 грудня 2014Суспільство
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Київський театр тіней "Teulis" на теле-шоу в Італії показав сценку про події останнього року в Україні
Київський театр тіней в Італії показав сценку про війну в Україні / скриншот
Спочатку актори театру показували мирне життя в Україні, як хлопець і дівчина покохали один одного. одружилися і в них з'явилася дитина, передає Еспресо.ТВ.
Але ось почалася війна, яка принесла багатьом людям страждання і горе. І під час цієї війни головного героя поранили... Але у виставі все закінчується добре. Своєю майстерністю українці викликали визнання у журі і публіки і вийшли у фінал шоу.
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"Ми з України. Вибрали цю тему для вистави, тому що це наша дійсність", - сказав журі один з учасників театру.
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