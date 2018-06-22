Звільнений з полону бойовиків вчений Козловський вже 2 місяці не отримує пенсію - Геращенко

Вона закликала уряд переглянути деякі процедурні моменти виплати пенсій пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб.

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко заявляє, що звільнений з полону бойовиків історик Ігор Козловський вже два місяці не отримує пенсію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час Години запитань до уряду в парламенті.

Говорячи про виплати пенсій переселенцям, Геращенко заявила: "До мене звернулися люди, які розповіли ганебну історію, що Герой України Ігор Козловський, професор, якого ми звільнили з полону в грудні минулого року, вже два місяці не отримує пенсію".

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Вона додала, що є "якась постанова Кабміну, яка виключає ВПО-пенсіонерів з виплати пенсій, якщо вони перетинали кордон України".

"Він дійсно перетинав кордон України - їздив у Лондон і Брюссель розповідати про тортури, які він пережив за ці два роки", - пояснила депутат.

Так, Геращенко звернулася до уряду з тим, що можливо варто переглянути цю процедуру верифікації ВПО "до якоїсь більш гуманної".

Своєю чергою, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що "є певна процедура, яка є спеціальною, тому що території тимчасово окуповані".

"Ми подивимося на цей конкретний випадок і визначимося, що потрібно удосконалити", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, відомий історик і релігієзнавець Козловський був затриманий за підозрою у "шпигунстві" у тимчасово окупованому Донецьку 27 січня 2016 року.

27 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко заявив про звільнення Козловського.