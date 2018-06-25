Львів претендуватиме на звання молодіжної столиці Європи

Львів став переможцем всеукраїнського конкурсу, обійшовши у фіналі Вінницю, Дніпро, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Кременчук, Луцьк, Рівне, Тернопіль та Харків.

Форум першої молодіжної столиці України цього року відбудеться 6-7 вересня у Львові — Молодіжній столиці України 2018.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на прес-службу ЛМР.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що Львів буде подаватися на звання молодіжної столиці Європи. Організаторами цього щорічного конкурсу виступає Європейський молодіжний форум спільно з Конгресом Ради Європи.

Читайте такожУ Львові відбудеться масштабний концерт до ювілею Кузьми "Скрябіна"

Титул молодіжної столиці Європи визначають з 2009 року. Першим містом-переможцем став Роттердам, діюча молодіжна столиця Європи – португальське місто Кашкайш.

Молодіжну столицю в Україні обирали вперше. Відповідно, вперше відбудеться і форум, присвячений цьому конкурсу. Ініціаторами самого конкурсу є Міністерство молоді та спорту, Український інститут міжнародної політики та Національна молодіжна рада України.

Львів став переможцем всеукраїнського конкурсу, обійшовши у фіналі Вінницю, Дніпро, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Кременчук, Луцьк, Рівне, Тернопіль та Харків.

Міста оцінювали за рівнем участі молоді у суспільно-політичному житті, їх зайнятістю та працевлаштуванням, підприємництвом, соціальною інклюзивністю та освітою, а також присутністю молодіжної культури та творчості.