На Житомирщині через борги по зарплаті працівники райавтодору перекривали рух на трасі «Київ – Чоп» (відео)

У такий спосіб протестувальники вимагали виплатити їм заборговану за три місяці зарплату.

На Житомирщині у Пулинському районі працівники райавтодору через борги по зарплаті сьогодні перекривали рух транспорту на трасі міжнародного значення «Київ – Чоп».

Як повідомили УНІАН у Новоград-Волинській філії Житомирського облавтодору, протестувальники близько 30 хвилин ходили пішохідним переходом, вимагаючи виплатити їм заборговану зарплату, яку вони, за їхнім словами, не отримували з березня цього року.

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Під час акції протесту на дорозі утворився кілометровий затор. До дорожників прибув перший заступник начальника Служби автомобільних доріг у Житомирській області Сергій Заїка. Він вислухав вимоги протестувальників, пояснив ситуацію, що склалася, та запевнив, що це питання вирішуватиметься на найвищому рівні.

Протестувальники висловили намір повторити сьогоднішню акцію вже на початку липня, якщо з ними не розрахуються найближчим часом.