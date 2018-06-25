З'явилися подробиці жорстокого вбивства рома у Львові: 15 ножових поранень

Зараз постраждалих ромів охороняє поліція, їм надали тимчасовий притулок у Львові.

Вбитий на околиці Львова під час нападу на табір ром отримав 15 ножових поранень.

Про це повідомив голова ромської організації "Роми України. Терніпе" Микола Юрченко, передає "Обозреватель".

"Зараз у лікарні Львова перебуває постраждалий ром Рач. У хлопця три ножові поранення спини і два – на грудях. Він у шоковому стані, тому поговорити нормально з ним не вдалося. Тим більше він ще не знав, що вбитий – його брат Давид. У 24-річного Давида нарахували 15 ножових поранень", - розповів Юрченко.

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Матір з 10-річним сином вже виписали з лікарні, обидва вони були поранені: мати намагалася захистити свою дитину від нападників.

За словами Юрченка, роми приїхали до Львова із Закарпаття, з Ужгородського району. "Це дуже бідні багатодітні сім'ї. Вони займалися сортуванням сміття, копали людям городи, здавали метал. Розповідають, що нападників було приблизно двадцятеол, вони налетіли на табір і без всяких розмов почали бити і колоти ножами людей", - говорить Юрченко.

Зараз постраждалих ромів охороняє поліція, їм надали тимчасовий притулок у Львові, потім збираються відправити додому, на Закарпаття.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами і ланцюгами людей в лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів. В результаті нападу загинув 24-річний мешканець Закарпатської області, ще четверо, серед яких 10-річний хлопчик, двоє 19-річних хлопців і 30-річна жінка були травмовані.

Вісім підозрюваних, серед яких один 20-річний і семеро 16-17-річних юнаків, затримані, їм оголошено про підозру.

23 травня група радикально налаштованих осіб розгромила табір ромів у Тернополі, а 7 червня учасники організації "Національні дружини" - табір на Лисій горі в Києві.