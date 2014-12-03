Бійці МВС в зоні АТО повністю забезпечені зимовим обмундируванням

Одяг вітчизняного виробництва закуплений за найнижчими цінами, повідомила прес-служба правоохоронного відомства.

Для бійців підрозділів МВС закуплений теплий одяг, що відповідає найсучаснішим вимогам. Зокрема, для правоохоронців закупили комплекти, в які входять костюм зимовий (куртка і напівкомбінезон), термобілизна, костюм флісовий, шапка-маска, шапка флісова, рукавички, шкарпетки і утеплені черевики з високими берцями.

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Закупівля зимового одягу вітчизняного виробництва була здійснена за найнижчими цінами, запропонованими постачальниками. Вартість шапки і рукавичок - близько 30 гривень, комплекту термобілизни - 300 гривень. Зимовий камуфльований костюм коштує 960 гривень, пара взуття - майже 560 гривень.

Загальна вартість комплекту теплого одягу становить близько 2250 гривень. Станом на 1 грудня 2014 на складах МВС в наявності є 12521 такий комплект.