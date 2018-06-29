У центрі Львова невідомі знищили меморіальну дошку Івану Франку

Меморіальну дошку буде відновлено за кошти громади.

У центрі Львові невідомі знищили меморіальну дошку українському письменнику Івану Франку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, 28 червня було знищено меморіальну дошку Франку на будинку № 25, що на вулиці Соломії Крушельницької.

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«Національну пам'ять формують такі люди, як наш великий Каменяр. Хулігани повинні бути покарані. Такі речі недопустимі. Усі ми засуджуємо такі акти вандалізму», — заявив в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

У міськраді поінформували, що меморіальну дошку буде відновлено за кошти громади.

Протягом 1878−1879 років у будинку, на якому розміщувалася дошка, проживав Іван Франко.

Львівська обласна рада у грудні 1988 року визнала цей будинок пам'яткою архітектури місцевого значення.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня у Харкові вандали розбили меморіальну дошку маршалу Жукову.