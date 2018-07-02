У Запорізькій області пенсіонерів зобов'язали платити за проїзд у маршрутках

Право на безкоштовний проїзд мають пасажири п'яти категорій, серед яких пенсіонерів немає.

З першого липня набрали чинності нововведення в оплаті проїзду в міських маршрутках, згідно з якими безкоштовно скористатися громадським транспортом зможуть тільки люди, які підпадають під п'ять пільгових категорій.

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Зокрема безкоштовно зможуть їздити в транспорті учасники бойових дій, інваліди 1-2 групи, ліквідатори аварії на ЧАЕС 1-2 категорії, діти-інваліди та сироти, діти до 7 років.

Інші пасажири, в тому числі пенсіонери, повинні платити за проїзд у повному обсязі.

Журналісти місцевого порталу rost-info.com.ua проїхалися в автобусах Енергодара, і подивилися на результат і реакцію людей на таке нововведення. В більшості люди спокійно поставилися до того, що тепер доведеться платити за проїзд. Звичайно, були і ті, хто не зрадів, коли водії відмовляли у безкоштовному проїзді. Хто був готовий платити – платили, хто ні – виходили з транспорту.

14 березня 2018 року вийшла постанова Кабінету Міністрів № 197, де в пункті 2 зазначено, що фінансування витрат, пов'язаних з наданням пільг у грошовій формі з оплати проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, здійснюється за рахунок місцевих бюджетів відповідно до підпункту «г» пункту 3 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України. А в пункті 3 адміністрації зобов'язують забезпечити одну з форм компенсації у двомісячний термін з дня набрання чинності даної постанови.

За словами енергодарських перевізників, договори про компенсацію пільгового проїзду з ними не були перепідписані (термін договору, укладеного з УТСЗ, закінчився 30 червня). Минулого тижня підприємці зустрічалися з представниками міської влади, управління праці та соцзахисту населення. Але переговори не дали результатів. Сторони не змогли домовитися про те, як далі співпрацювати.

В нинішніх економічних умовах тієї суми компенсації, яка надавалася з бюджету, недостатньо. З міської казни цього року перевізникам виділили близько 1,1 млн грн на рік - це трохи більше 1/4 від необхідної суми.

Ніякого рішення з питання відшкодування вартості проїзду за перевезення пільгових категорій пасажирів влада поки не ухвалила.